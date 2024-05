Incidente in via Feltre a Milano, ciclista travolto da un’auto: è gravissimo

Prima l’urto, poi la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. È stato ricoverato in gravi condizioni al Niguarda il ciclista di 79 anni che è rimasto ferito in un incidente stradale con una macchina in via Feltre a Milano (zona Parco Lambro) nel primo pomeriggio di giovedì 30 maggio.

Tutto è accaduto poco prima delle 15, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi.

Le condizioni del 79enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo è stato stabilizzato dai soccorritori e trasportato con la massima urgenza al Niguarda. Avrebbe riportato diversi traumi, principalmente alla testa e al collo. Le sue condiziono sono delicate, ma non sembra essere in pericolo di vita.