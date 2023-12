Schianto tra auto a Milano, 4 feriti al pronto soccorso

Incidente stradale tra due auto nella notte a Milano. Lo schianto è avvenuto in via delle Forze Armate, all'altezza dell'incrocio con via Olivieri, alle quattro di domenica notte. Sul posto i mezzi di soccorso del 118: tre ambulanze e due automediche.

Quattro i feriti, tutti uomini, di 25, 26, 44 e 49 anni. Sul posto anche i vigili del fuoco di Milano e la polizia locale, per i rilievi dell'incidente. I sanitari hanno portato i feriti al pronto soccorso, al Policlinico (codice verde), all'Humanitas di Rozzano (codice giallo) e al San Carlo (codice verde).