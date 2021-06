Grave incidente in via Gallarate a Milano: feriti due giovani

Cadono con la moto e finiscono in ospedale. Attimi di paura, la notte tra martedì e mercoledì in via Gallarate a Milano, per una coppia di giovani feriti.

I due, 21 anni lui, 18 lei, sono stati coinvolti in un incidente stradale attorno all'1.30. Le conseguenze peggiori le ha riportate il ragazzo: per lui, stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, le porte del pronto soccorso del Niguarda si sono aperte in codice rosso. Ha riportato una ferita alla testa, al volto e a una gamba. Per fortuna era sveglio. La ragazza è stata trasportata all'ospedale San Carlo in codice giallo.

Nel punto dell'incidente, gli agenti della polizia locale hanno fatto i rilievi per comprendere la dinamica della caduta. La coppia avrebbe fatto tutto da sola.