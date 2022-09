Incidente in via Giambologna, schianto tra un'auto e una moto: grave un 51enne

Un motociclista di 51 anni è rimasto ferito in un incidente stradale con un'auto in via Giambologna a Milano (zona Bocconi) nel primo pomeriggio di martedì 20 settembre.

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 14, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma sembra che il motociclista sia finito a terra in seguito a un urto con un'automobile.

Il centauro è stato soccorso dal personal del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato traumi all'addome, alle gambe e alla testa. Non sembra essere in pericolo di vita.