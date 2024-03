Incidente auto contro moto in centro a Milano: morto un uomo di 48 anni

Grave incidente questa mattina, giovedì 7 marzo, in via Melchiorre Gioia all'angolo con via Don Luigi Sturzo in prossimità dell'incrocio semaforico e del sottopasso che porta alla stazione di Garibaldi. Un uomo di 48 anni in sella alla sua moto è stato colpito da un'automobile. A causa dell'impatto la vittima è stata sbalzata dalla sua due ruote finendo rovinosamente sull'asfalto. La vittima è deceduta in ospedale.

Tutto è avvenuto intorno alle 11.45. Il 48enne viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora da chiarire, è stato colpito da una macchina. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravi tanto che, come riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso.

L'uomo è stato rinvenuto in arresto cardiaco e trasportato con urgenza durante le manovre di rianimazione all'ospedale Niguarda di Milano, dove poco dopo è morto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale a cui spetta il compito di ricostruire al dinamica dei fatti.