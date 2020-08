Investito da un furgone mentre scende dalla sua bisarca: grave in ospedale

Grave infortunio sul lavoro a Milano nella mattinata di giovedì 5 agosto. Un uomo, conducente di una bisarca, è rimasto schiacciato da un furgone ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso. Non è comunque in pericolo di vita.

E' successo alle dieci di mattina in via padre Giuliani, zona viale Fulvio Testi. Sul posto la polizia locale, che sta ancora ricostruendo con precisione la dinamica del fatto. Secondo le prime informazioni, l'uomo - di circa 45 anni - sarebbe stato investito da un furgone in movimento.

All'arrivo dei soccorritori del 118 - che si sono precipitati con un'ambulanza ed un'automedica, l'uomo era cosciente ma con diversi traumi. E' stato quindi portato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso per i necessari accertamenti sulle sue condizioni.