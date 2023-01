Grave schianto tra un'auto e una moto: tram bloccati per l'incidente

La moto ha preso in pieno la portiera anteriore dell'auto, sul lato del conducente. Il motociclista è caduto a terra. Dietro i due veicoli incidentati i tram in coda. Il bilancio del grave incidente avvenuto venerdì mattina, attorno alle 9, in via Giulio e Corrado Venini a Milano, lascia un ferito e il traffico paralizzato in zona.

Sul posto, all'altezza di via Caiazzo, poco lontano dalla Stazione Centrale, sono arrivate le ambulanze, le pattuglie della polizia locale e il personale Atm. Il ferito, un 57enne, è stato soccorso dal personale sanitario arrivato in codice rosso (poi declassato a verde), secondo quanto rivelato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza.

I rilievi sono affidati alla polizia locale che si è incaricata anche della gestione del traffico veicolare. Finiti i rilievi, il personale di Sicurezza e Ambiente sarà l'incaricato di ripristinare la viabilità. Intanto i tram della linea 1 sono bloccati.