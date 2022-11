Si schiantano con l'auto in sharing e 'volano' contro i pali: 3 feriti

Grave incidente stradale giovedì mattina in via Gonin a Milano. Un uomo alla guida di un'auto di una società di car sharing, una delle ultime arrivate in città, ha infatti perso il controllo del mezzo all'incrocio con via Giordani con la macchina che si è poi ribaltata ed è finita contro i semafori e i pali a centro strada.

Sul posto sono subito intervenuti gli equipaggi di tre ambulanze e un'auto medica del 118 che hanno prrestato soccorso ai feriti: un 20enne, un 25enne e un 54enne. I tre sono stati accompagnati in codice giallo nei pronto soccorso degli ospedali Policlinico e San Paolo: tutti hanno riportato ferite serie ma nessuno di loro fortunatamente dovrebbe essere in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, cui spetterà il compito di ricostruire cause e dinamica dello schianto. Pare, ma gli accertamenti sono ancora da completare, che nell'incidente non sia rimasto coinvolto nessun altro veicolo.