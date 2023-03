Incidente in via Gramsci, perde il controllo della bici e cade: gravissimo

È stato portato in codice rosso all'ospedale di Rho l'anziano di 80 anni che nel primo pomeriggio di mercoledì 29 marzo è rimasto coinvolto in un incidente in via Gramsci a Rho, hinterland nord-ovest di Milano.

Tutto è accaduto poco prima delle 14.30 quando l'anziano, forse a causa di un malore, ha sbandato ed è rovinato al suolo. È stato un passante a chiamare i soccorsi e sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118.

L'uomo, in arresto cardiocircolatorio, è stato accompagnato con manovre rianimatori in corso all'ospedale di Rho. Le sue condizioni sono gravi. Secondo quanto appreso da MilanoToday non risultano essere coinvolti altri veicoli.