Incidente alle porte di Milano: violento schianto tra un'auto e un tram

Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente tra una Mercedes Classe A e un Tram della linea 12 avvenuto in via Giovanni Battista Grassi a Milano (zona Certosa) nella serata di mercoledì 28 dicembre.

Tutto è successo un attimo prima delle 21.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto appreso da MilanoToday l'impatto tra il tram della linea Carrelli e la Mercedes è stato frontale. Più nel dettaglio l'automobile, per cause ancora da accertare, avrebbe invaso la corsia riservata schiantatosi contro il mezzo che stava procedendo verso Largo Boccioni.

Conducente e passeggero anteriore (due uomini di 52 e 53 anni) sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte e sono stati estratti dai vigli del fuoco. Il primo è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo, il secondo all'ospedale Sacco in codice giallo. Sui sedili posteriori dell'automobile c'era anche una donna di 48 anni ma è uscita autonomamente dall'abitacolo ed è stata accompagnata al pronto soccorso per accertamenti.