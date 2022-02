Ciclista investito da un'auto: è gravissimo

Lotta tra la vita e la morte il ciclista di 39 anni che, nella notte tra venerdì e sabato, si è scontrato con un'auto in via Imbonati. Il fatto è avvenuto non lontano da Maciachini, intorno all'1.30.

Per cause da accertare, l'uomo è stato travolto da un mezzo. Subito sul posto, inviate dal 118, sono arrivate un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato stabilizzato e poi portato al Niguarda. Le sue condizioni sono serie.

Gli agenti della polizia locale stanno ora ricostruendo la dinamica del sinistro anche con l'ausilio di testimonianze e filmati a circuito chiuso.