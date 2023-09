Schianto tra due auto: una si ribalta e investe due anziani a piedi, una gravissima

Grave incidente stradale a Milano, in via Lorenteggio all'angolo con via Inganni. Una donna anziana lotta tra la vita e la morte in ospedale dopo essere stata investita, mentre era a piedi, da una delle due auto coinvolte nello schianto.

Tutto è accaduto poco dopo le cinque e mezza di venerdì pomeriggio. Per motivi ancora da chiarire, due automobili si sono scontrate all'incrocio tra via Inganni e via Lorenteggio. Una delle due vetture si è ribaltata. In conseguenza dell'impatto, due pedoni di passaggio sono stati investiti. Si tratta di una donna di 77 anni, ricoverata in gravi condizioni e in codice rosso all'Humanitas, e di un uomo di 84 anni, in prognosi riservata ma in codice giallo al Policlinico.

Feriti in modo serio anche i due che si trovavano nell'auto che si è ribaltata. Si tratta di due 77enni, marito e moglie, liberati con l'aiuto dei vigili del fuoco e poi trasportati in codice giallo al San Raffaele. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, un'automedica e un'auto infermieristica del 118, oltre ai già citati vigili del fuoco e alla polizia locale, a cui sono stati affidati i rilievi del caso.