Incidente tra due auto: la Mercedes 'vola' e si ribalta dopo lo schianto

Due uomini di 45 e 47 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale in via Inganni a Milano. Lo schianto è avvenuto poco prima della mezzanotte tra venerdì e sabato. Numerosi curiosi sono usciti in strada a seguito del frastuono: una delle auto coinvolte, una Mercedes, si è ribaltata e ha travolto dei pali dei segnali stradali.

Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato quattro equipaggi su tre ambulanze e un'automedica. I feriti sono stati trasportati negli ospedali Humanitas (di Rozzano) e al San Carlo. Sono in codice giallo. Uno di loro in particolare era molto confuso, tanto che in un primo momento si era allontanato senza capire bene cosa fosse accaduto.

I rilievi sono affidati agli agenti della polizia locale che, insieme al personale dei vigili del fuoco, sono intervenuti in via Inganni.