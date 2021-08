Auto della finanza si schianta con un'altra macchina: feriti un arrestato e un finanziere

Una precedenza mancata e lo schianto. Incidente stradale all'alba di mercoledì a Milano, dove un'auto della guardia di finanza e una Toyota si sono scontrate tra loro all'incrocio tra via Laghetto e via Sforza, proprio dietro l'università Statale, pochi minuti dopo le 5 del mattino.

Ad avere la peggio, stando a quanto riferito dai soccorritori intervenuti, è stato un ragazzo di 28 anni che si trovava a bordo della macchina delle fiamme gialle ed è stato ricoverato all'ospedale di Niguarda. Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane sarebbe uscito da solo dal veicolo dopo l'incidente, ma poi avrebbe perso i sensi e sarebbe caduto sull'asfalto. Portato in codice rosso in pronto soccorso, le sue condizioni sarebbero poi migliorate. Ferito, in maniera più lieve, anche un 32enne: è stato trasportato al Policlinico in codice giallo per ferite al torace e all'addome.

Stando a quanto appreso, il 28enne sarebbe un uomo che era in stato di arresto e che sedeva sui sedili posteriori dell'auto della Gdf. L'altro ferito sarebbe invece il capopattuglia delle fiamme gialle.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Ancora pochi i dettagli filtrati sulla dinamica dello schianto, alla cui base dovrebbe esserci una mancata precedenza. Non è ancora noto, ad ora, se l'auto della finanza viaggiasse in emergenza - con sirene e lampeggianti accesi -, né se il semaforo a quell'ora fosse in funzione. Ai ghisa il compito di fare chiarezza sulla dinamica ed accertare eventuali responsabilità dell'incidente.