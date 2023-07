Incidente a Milano, si 'ribalta' con lo scooter a 3 ruote: uomo gravissimo

Grave incidente domenica pomeriggio a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato ricoverato in condizioni disperate dopo essersi schiantato con il suo scooter, un Piaggio Mp3. Il dramma si è consumato poco dopo le 17 in via Lario, tra viale Stelvio e viale Zara.

Il 60enne, per motivi ancora non chiari, avrebbe perso il controllo del suo mezzo a tre ruote, che si sarebbe poi "rovesciato". Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il motociclista è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda: le sue condizioni sono disperate.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. I ghisa hanno escluso il coinvolgimento di altri mezzi, verificando che il 60enne ha fatto tutto da solo. Non è escluso che l'uomo abbia avuto un malore mentre era alla guida.