Incidente a Milano: auto investe una donna in via Laurana

Attimi di grande apprensione per una donna di 47 anni travolta da un veicolo in via Laurana a Milano. L'incidente, avvenuto intorno alle 18.30 di mercoledì, ha rallentato il traffico nella zona di viale Zara.

Le prime informazioni arrivano dall'Azienda regionale emergenza urgenza che in via Laurana ha inviato due equipaggi con ambulanza e automedica in codice rosso. Le condizioni della persona ferite sembravano preoccupanti ma per fortuna erano meno gravi di quanto valutato in un primo momento.

Presente anche gli agenti della polizia locale. I 'ghisa' sono arrivati con diverse pattuglie per fare i rilievi, comprendere la dinamica e gestire l'emergenza.