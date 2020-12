Incidente a Milano, travolto da un suv e sbalzato per 10 metri: 39enne molto grave

Grave incidente nella mattinata di venerdì 4 dicembre, verso le 7:30, a Milano in via Leoncavallo, zona Pasteur. Un pedone è stato soccorso in condizioni molto serie dopo essere stato investito da un suv e sbalzato per una decina di metri. Sul posto 118, con ambulanza e automedica, e la polizia locale.

Il ferito, un uomo straniero di 39 anni, a causa del violento schianto ha riportato un grave trauma al torace. Gli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza gli hanno prestato le prime cure, l'hanno stabilizzato e poi trasportato in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso.

Al momento dell'arrivo dei soccorsi il 39enne era sveglio, ma vista l'entità dei traumi subiti non è escluso che sia in pericolo di vita. Illeso, invece, il conducente del suv. Ad effettuare gli accertamenti che consentiranno di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, gli agenti della locale.