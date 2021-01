Milano, incidente in via Merula: scooter contro auto che fa inversione, grave un 35enne

Uno scooter distrutto, un’auto incidentata e un uomo di 35 anni trasportato in gravi condizioni al Niguarda. È il bilancio di un incidente avvenuto in via Lodovico il Moro a Milano (all’altezza di via Merula) nella serata di venerdì 29 gennaio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 21, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale di Milano, intervenuti sul posto per i rilievi, ma secondo i primi rilievi sembra che l’urto sia stato innescato quando l’automobile ha fatto inversione di marcia.

L’impatto con lo scooter è stato violento e il 35enne alla guida del mezzo è stato sbalzato sull’asfalto. Le sue condizioni sono subito parse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. L’uomo, stabilizzato dai sanitari del 118, è stato trasportato con la massima urgenza al Niguarda. Le sue condizioni sono gravi.