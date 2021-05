Incidente a Milano, taxi si schianta e finisce sopra un'altra auto

/ Via Paolo Lomazzo

Un taxi sopra un suv e un'altra auto con la parte frontale distrutta. È il risultato, ancora visibile, dell'incidente avvenuto all'alba di venerdì 21 maggio, verso le 4, in via Bertini angolo via Lomazzo, zona Paolo Sarpi.

Sul posto sono accorsi 118, con un'ambulanza, e polizia locale. Per fortuna le due persone soccorse dagli operatori, due uomini di 24 e 49 anni, sono rimaste solo lievemente contuse, venendo trasportate in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Danneggiate in maniera visibile le tre auto coinvolte. Gli agenti della locale nella mattinata di venerdì stanno effettuando i rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, che avrebbe visto il taxi, una Toyota Rav4, scontrarsi con la prima auto, una Lancia Y, per poi andare a finire sul tetto del suv, una Peugeot 2008. Sul posto anche i vigili del fuoco.