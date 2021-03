Rider in coma dopo essere stato travolto da un furgone, l'incidente in via Carnevali a Milano

Un rider lotta tra la vita e la morte in un letto di un ospedale dov'è finito dopo essere stato travolto da un furgone all'incrocio tra via Privata Angiolo Maffucci e via Antonio Carnevali, in zona Bovisa a Milano. L'uomo, un 38enne straniero, è in coma.

Era alla guida del suo scooter per fare le consegne, quando per cause ancora in corso di accertamento è stato investito dal furgone, 20 minuti prima delle 20 di domenica. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato ambulanza e automedica in codice rosso. Il personale sanitario ha subito intubato l'uomo e lo ha trasportato al vicino ospedale Niguarda, in pericolo di vita a causa di un importante trauma cranico.

Sul posto è arrivata anche la polizia locale per fare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Il conducente del furgone, rimasto illeso, è rimasto sul luogo dell'incidente ed è stato sentito dagli agenti.