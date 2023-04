Incidente in centro a Milano: auto travolge moto e finisce contro un palazzo

Un'auto e una moto si sono scontrati nel tardo pomeriggio di martedì in centro a Milano. Lo schianto tra i due veicoli si è verificato all'incrocio tra via Maurizio Quadrio e via Pietro Maroncelli. Ad avere la peggio è stato un motociclista, soccorso dal personale sanitario sul posto e trasportato all'ospedale Niguarda in codice verde.

Per ricostruire la dinamica sul posto dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale. L'auto coinvolta, una Suzuki Ignis, è finita sul marciapiede e contro il muro di un palazzo, mentre la moto si è adagiata tra le strisce pedonali e il paraurti di una Renault Clio parcheggiata in strada. Rallentato il traffico nella zona, tra corso Como e Porta Garibaldi.