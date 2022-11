Folle incidente in centro a Milano: auto rischia di travolgere le persone

Clamoroso incidente in via Marsala, nei pressi dell'incrocio con via Solferino a Milano. Un'auto si è schiantata contro alcune vetture regolarmente parcheggiate. Lo scontro, per fortuna, non lascia feriti gravi ma secondo alcuni testimoni il bilancio poteva essere molto peggiore perché l'auto ha rischiato di travolgere alcuni pedoni.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 di giovedì. Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato un equipaggio in codice giallo con un'ambulanza. Presenti anche diverse volanti della polizia di Stato e pattuglie della polizia locale.

Il traffico in zona è andato in tilt. Non è del tutto chiara la dinamica. I rilievi e le indagini sono in mano ai ghisa di piazzale Beccaria, che hanno chiuso la strada per permettere ai soccorritori di lavorare.