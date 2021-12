Auto finisce contro una donna e due bambini in via Macchi: attimi di apprensione

Attimi di apprensione in via Mauro Macchi, in zona Stazione Centrale a Milano, dove un'auto ha investito una donna in compagnia di due bambini. Per fortuna, alla fine l'incidente si è rivelato meno grave del previsto e, nonostante sul posto siano intervenute due ambulanze e l'automedica, solo uno dei pazienti è stato portato in codice verde all'ospedale.

Donna, 43 anni, e bimbi, entrambi di 4, sono rimasti coinvolti nello spiacevole episodio attorno alle 18 di giovedì. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, arrivata con diverse pattuglie. Il traffico è rimasto rallentato per permettere i rilievi.