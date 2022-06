Incidente tra uno scooter e un'auto: ragazza in prognosi riservata

Una ragazza di 23 anni è in gravi condizioni dopo un incidente col suo scooter. Lo schianto tra il mezzo guidato dalla giovane e un'utilitaria, all'incrocio tra via Mecenate e viale Ungheria a Milano, si è verificato intorno alle 4.30 di sabato.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori del 118 con ambulanza e automedica, è intervenuta la polizia locale per i rilievi. Stando a quanto rivelato dalla centrale operativa di piazzale Beccaria si è trattato di uno schianto "frontale laterale sinistro". I due mezzi si sono scontrati per cause ancora da verificare. Nel punto dell'incidente non ci sarebbero telecamere.

Dopo l'arrivo dei soccorritori, la 23enne è stata stabilizzata sul posto e trasferita presso il pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Ora è ricoverata in prognosi riservata. Illeso il conducente dell'auto.