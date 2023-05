Trovato a terra senza sensi, gravissimo

Un ragazzo di 20 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato trovato privo di sensi in strada a Milano. Secondo gli elementi raccolti finora potrebbe essere scivolato sull'asfalto mentre percorreva via Meda in bicicletta. Avrebbe battuto con violenza la testa. Lotta per la vita.

La sua bici era infatti accanto al corpo esanime. Il 118 è intervenuto attorno alle 3.50 stanotte e lo ha accompagnato d'urgenza al Policlinico. Sul posto ambulanza e automedica. Al caso lavora la polizia locale.