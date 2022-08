Incidente in via Meda, "pirata" in bici travolge una donna e scappa

Una donna di 62 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente stradale (causato da un ciclista) avvenuto in via Meda a Milano nella mattinata di mercoledì 10 agosto.

Tutto è successo intorno alle 10, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia locale di Milano la 62enne era sul marciapiede quando è stata travolta da un ciclista che stava procedendo sullo stesso tratto di strada riservato al transito dei pedoni.

Dopo l'urto la 62enne è volata a terra sbattendo violentemente la testa mentre il ciclista (descritto sommariamente come un rider) ha aspettato l'arrivo dell'ambulanza e poi si è allontanato verso il centro della città facendo perdere le sue tracce. La 62enne è stata trasportata d'urgenza al Policlinico e le sue condizioni sarebbero gravi.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte di via Meda è stata chiusa al traffico. I ghisa, come riferito dalla centrale operativa di piazza Beccaria a MilanoToday, stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso della zona.

Pirata della strada travolge un bimbo e scappa

È il secondo incidente in poche ore che vede come protagonista un pirata della strada. Nella notte tra lunedì e martedì un bambino di 11 anni (Mohanad Moubarak) è stato travolto e ucciso da un pirata della strada in via Bartolini. L'uomo individuato come l'autore dell'incidente sarebbe un ragazzo di 22 anni che non aveva mai conseguito la patente.