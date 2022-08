Incidente in via Meda a Milano: travolta da una bici: grave una donna

Una donna di 62 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Meda (zona viale Tibaldi) a Milano nella mattinata di mercoledì 10 agosto.

Tutto è successo intorno alle 10, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale ma secondo quanto riferito da Areu la 62enne sarebbe stata travolta da una bicicletta.

La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è tata trasportata d'urgenza al Policlinico. Le sue condizioni sarebbero gravi. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte di via Meda è stata chiusa al traffico.