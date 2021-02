Incidente in via Messina a Milano, schianto tra un'auto e una moto: gravissimo un 52enne

Prima lo schianto, poi la corsa al pronto soccorso a sirene spiegate. Lotta tra la vita e la morte in un letto del Policlinico il motociclista di 52 anni che è rimasto gravemente ferito in un incidente in via Messina a Milano nel pomeriggio di giovedì 18 febbraio.

Tutto è accaduto intorno alle 13.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano ma, secondo quanto appreso da MilanoToday, sembra che il centauro sia rovinato al suolo dopo una collisione con un'automobile.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari del 118, è stato trasportato con la massima urgenza al Policlinico e, secondo quanto trapelato, sarebbe in coma.