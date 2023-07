Incidente in via dei Mille a Milano: gravissimo un motociclista

Un motociclista di 36 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente all'angolo tra via dei Mille e viale Giustiniano a Milano nella serata di sabato 8 luglio. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, le sue condizioni sono delicate.

Tutto è accaduto poco prima delle 21, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione pare che il 36enne abbia perso il controllo della moto e sia rovinato contro il marciapiede mentre percorreva la corsia preferenziale di via dei Mille in direzione Loreto. Ingoto, per il momento, perché il motociclista abbia perso il controllo del mezzo.

L'impatto con l'asfalto è stato devastante, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda.