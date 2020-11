Incidente in via dei Missaglia, schianto tra un taxi e un rider in monopattino: ferito un 23enne

Incidente in via dei Missaglia a Milano nella serata di sabato 28 novembre: un rider in monopattino di 23 anni è finito sull'asfalto dopo un violento schianto con un taxi.

Tutto è accaduto intorno alle 19.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni del 23enne erano apparse critiche, tanto che il rider — soccorso da un'ambulanza e un'automatica — era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Fortunatamente le sue condizioni sono migliorate con il passare delle ore. Attualmente non sembra essere in pericolo di vita.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, intervenuta sul luogo del sinistro per i rilievi.