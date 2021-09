Incidente tra viale Papiniano e via Modestino a Milano: sei ragazzi feriti

Incidente tra due auto in via Modestino all'incrocio con viale Papiniano, in zona Sant'Agostino a Milano. Lo schianto è avvenuto attorno alle 5.15 di lunedì per motivi ancora da chiarire. A scontrarsi sono state due vetture sulle quali viaggiavano complessivamente sei giovani tra i 19 e i 24 anni. In tutto due ragazzi e quattro ragazze.

In loro soccorso sono subito intervenute due ambulanze e un'automedica in codice rosso, poi declassato a verde, e vigili del fuoco.

I rilievi

Secondo quanto riportato dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, nessuno dei ragazzi coinvolti è gravi condizioni. Qualcuno è stato medicato sul posto e qualcuno è stato trasportato al Policlinico.

Presenti anche gli agenti della polizia locale per fare i rilievi e stabilire con certezza le responsabilità dell'incidente. Nella zona potrebbero esserci dei rallentamenti al traffico dovuti alle operazioni di soccorso e per i lavoro dei ghisa.