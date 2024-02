Schianto tra auto e moto in centro: due feriti gravi

Due persone sono finite in ospedale in condizioni serie dopo un incidente tra un'auto e un mezzo a due ruote in via Monti (zona Sempione). Il fatto è avvenuto all'1 nella notte tra venerdì e sabato 3 febbraio. I feriti sono un uomo e una donna entrambi di 25 anni.

Sul posto il 118 Areu ha inviato due ambulanze che hanno stabilizzato le vittime. Non sono in pericolo di vita, ma hanno subìto diversi traumi. I feriti sono stati trasportati al Policlinico.

La polizia locale ha effettuato i rilievi con l'ausilio delle testimonianze per chiarire le responsabilità del sinistro.