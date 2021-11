Si schianta contro un cancello: uomo fa incidente dopo un grave malore

Un uomo di 69 anni, G. M., è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano dopo un incidente stradale avvenuto intorno alle 10 di lunedì in via Moscova.

Il 69enne, stando alle prime informazioni, si è schiantato contro un cancello probabilmente dopo un malore mentre era alla guida. Sul posto la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato due equipaggi su automedica e ambulanza. Il paziente è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Legnano.

In via Moscova sono intervenuti anche i vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.