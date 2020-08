Incidente a Milano, schianto tra due auto: Landrover si ribalta e rimane 'in verticale'

Incidente a Milano in viale Mugello angolo via Piranesi verso le 15 di domenica 23 agosto. Due auto si sono schiantate tra loro e dopo l'impatto un Landrover Discovery si è ribaltato rimanendo in 'posizione verticale'.

Sul posto sono accorsi polizia locale, due ambulanze, automedica e vigili del fuoco.

Per fortuna le due persone coinvolte nel sinistro - due uomini di 36 e 55 anni - non sono rimasti feriti e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.