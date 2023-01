Incidente a Milano: suv travolge una pensilina e si schianta

Prima lo schianto, poi le sirene dei soccorritori. Un uomo di 55 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in via Novara (periferia ovest di Milano) nella mattinata di giovedì 19 gennaio.

Tutto è accaduto intorno poco prima delle 10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 55enne abbia perso il controllo della sua Alfa Romeo Stelvio a causa di un malore andando prima a impattare con una pensilina di un autobus e successivamente contro un albero. Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre automobili.

Le condizioni dell'automobilista sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Carlo, le sue condizioni sono disperate.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano, parte della carreggiata è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti.