Travolto sulle strisce mentre va a scuola: finisce in ospedale

Un ragazzo di 14 anni è stato investito da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali via Novara a Bareggio nella mattinata di giovedì 15 settembre. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al San Carlo, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Tutto è accaduto intorno alle 8, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, stava attraversando sulle strisce per andare a scuola quando è stato travolto da un 56enne alla guida di uno scooter.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, fortunatamente non è successo nulla di grave: il 14enne è stato trasportato in codice giallo al San Carlo. Per i rilievi e per regolare il traffico sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bareggio.