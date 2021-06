Grave incidente a Segrate: scontro tra una moto e un'auto

Un motociclista di 56 anni è finito in ospedale dopo un incidente stradale con un'automobile in via Novrego, tra Segrate e Milano. Nello scontro, avvenuto poco prima delle 11 di venerdì, è rimasta lievemente ferita anche la conducente dell'auto: una 19enne.

Incidente a Segrate

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con due ambulanze e un'automedica.

Il centauro, fanno sapere dalla centrale operativa del 118, non sarebbe in pericolo di vita anche se ha riportato diversi traumi. È stato trasportato al San Raffaele in codice giallo. Meno gravi le condizioni della giovane, soccorsa in codice verde.

Per gestire il traffico e fare i rilievi sono al lavoro gli uomini della polizia locale di Segrate.