Incidente stradale alla rotonda: donna in pericolo di vita, gli altri scappano

Incidente stradale molto grave a Milano nella notte tra sabato e domenica, con una donna ricoverata in pericolo di vita. E' successo in via Olivieri, zona San Carlo, alle tre e mezza del mattino.

Un'automobile con a bordo quattro persone ha 'tagliato' la rotonda all'altezza dell'intersezione con via Cardinal Tosi, finendo la corsa contro un ostacolo. L'uomo alla guida e il passeggero anteriore si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze ed un'automedica oltre alla polizia locale per i rilievi dell'incidente.

Le due persone sul sedile posteriore erano una donna e un uomo, entrambi di 31 anni, di origini sudamericane. Lei aveva un trauma al volto e una gamba fratturata. E' stata trasportata in coma al pronto soccorso del Niguarda e risulta in pericolo di vita. Lui aveva lievi ferite: è stato portato al pronto soccorso del San Carlo ma, appena sceso dall'ambulanza, è scappato.