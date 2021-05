Incidente in pieno centro a Milano, suv si ribalta in via Olmetto

/ Via Olmetto

Incidente in via Olmetto a Milano nella prima mattinata di giovedì 27 maggio: un suv guidato da una donna di 35 anni si è ribaltata in mezzo alla strada nel cuore del quartiere Carrobbio (pieno centro della metropoli lombarda).

Tutto è accaduto intorno alle 7:40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti del 113, la polizia locale e un'ambulanza. La donna, estratta dalle lamiere dell'auto dalle forze dell'ordine, non ha riportato gravi traumi e ha rifiutato i soccorsi. Nell'incidente sono rimasti danneggiati altre tre automobili parcheggiate.