Incidente tra due auto nella notte a Milano

Due persone sono rimaste ferite dopo un incidente tra due auto all'incrocio tra via Ovada, via Palatucci e via San Vigilio, nella periferia sud di Milano. Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra martedì e mercoledì.

Sul luogo dello scontro, dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno inviato un equipaggio su ambulanza in codice verde. Il personale sanitario ha soccorso un 27enne e una 44enne, entrambi in codice verde (meno grave).

Si tratta di un incrocio dotato di semaforo ma non è chiaro quale delle vetture coinvolte non abbia rispettato la precedenza. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale, arrivata con alcune pattuglie. I 'ghisa' hanno lavorato fino a notte inoltrata prima di cedere il passo al personale di Sicurezza e Ambiente, per per permettere il definitivo ripristino della circolazione.