Travolti da un'auto mentre attraversano via Padova sulle strisce

Due ragazzi di 23 e 25 anni sono stati travolti da un'auto mentre attraversavano via Padova a Milano sulle strisce pedonali nella serata di venerdì 11 novembre.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20 all'altezza del civico 230, secondo quanto riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione pare che la Peugeot 106 che ha innescato il sinistro non si sia accorta dei due pedoni.

In un primo momento le loro condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave: il 23enne ha rifiutato le cure dei sanitari mentre il 25enne è stato accompagnato in codice giallo al Policlinico. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.