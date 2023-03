Incidente in via Padova a Milano: travolto da un bus Atm, è in coma

Un uomo di 25 anni è stato travolto da un bus Atm all'incrocio tra via Padova e Arici nella mattinata di martedì 7 marzo. Le sue condizioni sono disperate: è stato trasportato in coma al Niguarda.

Tutto è successo poco dopo le 8.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Il 25enne è stato travolto da un bus della linea 53 che stava procedendo in direzione Sesto San Giovanni; l'impatto è avvenuto nei pressi di un attraversamento pedonale regolato da un semaforo e per il momento non è chiaro chi aveva il verde.

Le condizioni del giovane sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. All'arrivo dei soccorsi il 25enne era privo di sensi, è stato intubato e accompagnato in coma al pronto soccorso del Niguarda. Stando a quanto trapelato ha riportato importanti traumi su tutto il corpo.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi è stata chiusa al traffico parte di via Padova e si sono formate code per diverse centinaia di metri.