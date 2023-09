Incidente in via Padova, travolta mentre attraversa: 13enne in ospedale

Una ragazzina di 13 anni è stata travolta da un'auto in via Padova a Milano nel pomeriggio di mercoledì 13 settembre. La giovane, soccorsa da un'ambulanza, è stata trasportata al pronto soccorso del Niguarda.

Tutto è successo un attimo prima delle 14.19 nei pressi di un attraversamento pedonale del civico 69, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dagli agenti della polizia locale di Milano, ma secondo quanto trapelato sembra che la 13enne stesse attraversando la strada.

In un primo momento le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda per un trauma a una gamba. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.