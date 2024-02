Schianto tra auto: ferito anche bimbo di 7 anni

Quattro persone sono rimaste ferite, a San Donato (Milano), in uno schianto tra auto intorno alle 19 di martedì 13 febbraio. Tra loro anche un bambino di 7 anni, oltre a due donne di 42 e 33 anni e un uomo di 40.

L'incidente è avvenuto in via Pascoli. Non è ancora chiara quale sia stata la dinamica, sul posto i carabinieri della Compagnia di San Donato per i rilievi. Nessuno, per fortuna, nonostante la botta e lo spavento, è in pericolo di vita: dalla centrale operativa 118 Areu sono state inviate due ambulanze che hanno stabilizzato gli occupanti delle vetture.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la sede stradale.