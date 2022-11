Incidente a Milano, motociclista ferito gravemente

Un motociclista portato all'ospedale in codice rosso. Questo l'esito di un grave incidente avvenuto verso le 13.10 di lunedì 14 novembre in via Piccinni, zona Loreto.

Sul posto ambulanza e automedica del 118 e polizia locale di Milano. Dopo uno schianto contro un'auto, l'uomo, un trentenne, ha riportato seri e molteplici traumi. Dopo essere stato soccorso, è stato portato al Niguarda di Milano.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, il motociclista era cosciente. All'ospedale valuteranno le conseguenze dei traumi riportati. La dinamica del sinistro, intanto, verrà ricostruita grazie ai rilievi effettuati dagli agenti della locale.