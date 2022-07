Schianto tra due auto in via Primaticcio: 2 uomini in ospedale

Un violento scontro tra due auto è avvenuto nella notte in via Primaticcio (zona Lorenteggio), all'altezza del parco dei Gigli, intorno alle 2. Sono rimasti feriti due uomini di 34 e 46 anni. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Locale oltre al 118 con due ambulanze e un'automedica.

I due feriti sembravano in condizioni molto serie. Poi, per fortuna, stabilizzati sul posto, non sono in pericolo di vita, nonostante i traumi. Sono stati portati all'ospedale di Rozzano per le cure del caso.

Non è ancora chiaro cosa possa aver provocato il sinistro; dopo i rilievi, i vigili raccoglieranno testimonianze e le eventuali immagini a circuito chiuso.