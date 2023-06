Incidente in via Primaticcio: traffico in tilt e mezzi Atm deviati

Traffico in tilt attorno a via Francesco Primaticcio a Milano per un incidente stradale. Poco prima delle 10 di mercoledì, una persona è stata travolta da un'automobile. Le sue condizioni, stando alle primissime informazioni, sono delicate ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, all'altezza del civico 90, l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato quattro equipaggi con tre ambulanze e un'automedica (in codice rosso, poi declassato a giallo e verde). Le persone soccorse sono un 22enne e una 58enne.

Bus Atm deviati

La polizia locale è arrivata in via Primaticcio con diverse squadre per fare i rilievi e gestire il traffico. A causa dell'incidente, ci sono state deviazioni anche ai mezzi Atm. L'Azienda trasporti milanesi ha informato di aver deviato il bus 58, in direzione Cairoli devia tra via Degli Anemoni/Primaticcio e via Soderini/San Gimignano, e il bus 64, in direzione Bonola devia tra via Dei Giacinti/Gigli e via Primaticcio/Orchidee.