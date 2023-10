Schianto a Milano, uomo di 75 anni travolto mentre attraversa

Grave incidente stradale a Milano nel tardo pomeriggio di giovedì 19 ottobre: un anziano è stato portato in ospedale dopo essere stato investito mentre era a piedi.

È successo intorno alle sette in via Primaticcio, all'angolo con via Soderini. Secondo quanto si apprende, la donna alla guida del mezzo (un Suv), una 37enne, avrebbe spiegato alla polizia locale, giunta sul posto per i rilievi, di non avere visto l'uomo, mentre girava a sinistra all'incrocio.

I sanitari del 118 si sono. precipitati con un'ambulanza. L'uomo è stato portato al pronto soccorso del San Carlo in codice rosso (inizialmente sembrava che la situazione fosse invece da codice giallo). La polizia locale ha ricostruito la dinamica dell'incidente.