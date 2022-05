"Qui c'è un incidente al giorno, questa strada è pericolosa"

Lunedì un motorino sull'asfalto, al centro della carreggiata. Martedì tre auto distrutte all'incrocio. Cartoline praticamente quotidiane da via Francesco Primaticcio, lo stradone che taglia la periferia ovest di Milano.

Da tempo ormai gli incidenti si verificano senza soluzione di continuità. E le ultime 48 ore lo confermano. Ad aprire la settimana ci ha pensato uno schianto tra un'auto e un motorino, mentre il giorno dopo è stata la volta di uno scontro che ha coinvolto tre macchine proprio davanti all'Oreal.

Sinistri fortunatamente senza gravi conseguenze, ma sintomo di una strada che evidentemente nasconde non poche insidie. I residenti, preoccupati, chiedono più controlli e, soprattutto, un intervento dell'amministrazione. Tanti degli incidenti hanno come minimo comune denominatore l'alta velocità, tanto che chi vive in zona auspica la posa di dossi stradali per "costringere" le auto a rallentare.

"Qui le auto corrono eccessivamente. Abbiamo anche paura ad attraversare con i bimbi. La situazione è davvero pericolosa", racconta un residente, che qualche mese fa si è trovato l'auto distrutta dopo che un automobilista ha perso il controllo della sua vettura. "Ci vorrebbero più controlli, ci vorrebbero dossi, strisce pedonali", il suo auspicio. Per far sì che gli incidenti in via Primaticcio non diventino la normalità.