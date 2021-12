Incidente a Corbetta, si schianta in auto a causa di un malore: gravissimo

Un uomo di 74 anni ha perso il controllo della propria auto a causa di un malore e si è schiantato contro alcune macchine parcheggiate. È successo nella mattinata di martedì 14 dicembre in via Resegone a Corbetta, hinterland Ovest di Milano.

Tutto è accaduto poco dopo le 9:30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo stesse guidando quando è stato colto da un malore andando a impattare contro alcune automobili in sosta. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 112 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Il 74enne, in arresto cardiocircolatorio, è stato trasportato con manovre rianimatori in corso al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta, le sue condizioni sono critiche. Sul posto è intervenuta la polizia locale.